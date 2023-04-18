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Рецидивист пять часов насиловал 22-летнюю связанную лосинами девушку

18 апреля 2023, 12:30
Фото: 1MI
45-летний рецидивист из Полевского на протяжении пяти часов насиловал 22-летнюю жительницу Екатеринбурга в машине. Изначально он предложил ей подвезти, но завез в безлюдное место.

Это случилось 13 апреля на трассе. Девушка хотела уехать с Шувакиша на Сортировку. Мужчина предложил ее подвезти, и она села в машину, пишет Е1.

Далее, завезя жертву в безлюдное место, он связал ее собственными лосинами и насиловал пять часов, периодически отвлекаясь на употребление каких-то препаратов, рассказал друг пострадавшей.

Потом он отвез ее до дома и оттуда она пошла в полицию. Рецидивиста задержали, и он стал утверждать, что секс был по обоюдному согласию.

Возбуждено два уголовных дела, подозреваемый находится под домашним арестом. Эта мера кажется родным девушки излишне мягкой. Если его признают виновным, то ему грозит 10 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Изнасилование#Машина#Рецидив#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург
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