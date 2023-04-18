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Семерых мигрантов обвинили в убийстве подростка в Челябинске

18 апреля 2023, 15:06
Фото: 1MI
Семеро мигрантов из Таджикистана обвиняются в избиении и убийстве одиннадцатиклассника в Челябинске. Происшествие случилось около ТРК «Космос» вблизи компьютерного клуба 9 апреля 2023 года.

Сперва толпа хулиганов избивала школьника, потом в какой-то момент один из них нанес подростку ножевое ранение. Вследствие удара ножом парень скончался, пишут «Новые известия».

Нападавшие были задержаны спустя несколько дней и были отправлены в следственный изолятор. Некоторые из них оказались несовершеннолетними, двое были студентами юридического колледжа. Также среди них оказался 35-летний мужчина.

Во время судебного процесса они не признавали вину и утверждали, что находились рядом, но не били парня. Кроме того, мужчины заявляли, что плохо понимают русский язык и требовали переводчика.

В настоящий момент идет следствие. Один из подозреваемых на вопрос, что между ними случилось, ответил, что произошла ссора. По предварительным данным, между одиннадцатиклассником и мигрантами случился конфликт в интернет-чате, где несколько подростков оскорбляли приезжих. Далее обвиняемые решили их выследить.

Также предполагается, что погибший парень не имел отношения к данному инциденту, а был похож или имел знакомство с одним из начавших ссору. Прежде, чем его убили, он пытался это объяснить, но не сумел.

К произошедшему убийству проявили интерес на федеральном уровне. Так, в Челябинск планирует приехать председатель рабочей группы по вопросам миграции Анастасия Удальцова для встречи с родственниками погибшего молодого человека, а также для переговоров с властями города и сотрудниками силовых структур.

Напомним, в конце декабря 2022 года в Екатеринбурге на 21-летнего парня с длинными волосами, одетого в юбку, напали хулиганы, которым не понравилась его внешность, и побили его. Инцидент произошел в бургерной.

Неизвестные напали на юношу в юбке в Екатеринбурге
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