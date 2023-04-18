Семерых мигрантов обвинили в убийстве подростка в Челябинске

В настоящий момент идет следствие. Один из подозреваемых на вопрос, что между ними случилось, ответил, что произошла ссора. По предварительным данным, между одиннадцатиклассником и мигрантами случился конфликт в интернет-чате, где несколько подростков оскорбляли приезжих. Далее обвиняемые решили их выследить.