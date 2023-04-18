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Шествие «Бессмертного полка» в 2023 году отменено

18 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Организаторы масштабной акции «Бессмертный полк» проинформировали о том, что в 2023 году традиционное шествие отменили.

В текущем году было решено расширить традиционный формат шествия, пишет «Интерфакс». Чтить память героев будут в течение всего дня, следует из заявления пресс-секретаря движения Ольги Байбуловой, — не будет формата одной площади и одной улицы.

Цель международного гражданско-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» — сохранить память о тех, кто прошел Великую Отечественную войну. В День Победы, 9 Мая, огромные колонны участников акции шествуют по улицам городов с фотографиями своих родных и близких, которые принимали участие в боях этой войны.

На официальном сайте «Бессмертного полка» есть Народная летопись, в которую все желающие записывают свои семейные истории об участниках ВОВ.

«Бессмертный полк» в 2020–2021 годах провели в формате онлайн в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году шествие в России прошло в традиционном формате.

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