Шествие «Бессмертного полка» в 2023 году отменено

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В текущем году было решено расширить традиционный формат шествия, пишет «Интерфакс». Чтить память героев будут в течение всего дня, следует из заявления пресс-секретаря движения Ольги Байбуловой, — не будет формата одной площади и одной улицы.
Цель международного гражданско-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» — сохранить память о тех, кто прошел Великую Отечественную войну. В День Победы, 9 Мая, огромные колонны участников акции шествуют по улицам городов с фотографиями своих родных и близких, которые принимали участие в боях этой войны.
На официальном сайте «Бессмертного полка» есть Народная летопись, в которую все желающие записывают свои семейные истории об участниках ВОВ.
«Бессмертный полк» в 2020–2021 годах провели в формате онлайн в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году шествие в России прошло в традиционном формате.