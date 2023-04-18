Школьники в Нижнем Тагиле отправятся на учебные сборы

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Сборы были организованы в рамках постановления «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе». На них ребят будут готовить к основам военной службы. Соответствующее постановление, подписанное мэром города Владиславом Пинаевым, размещено на сайте администрации.
Сборы состоятся в период с 5 по 9 июня 2023 года включительно. Поэтому до 1 мая ответственным лицам поручили разработать план проведения учебных сборов, распорядок дня для детей и условия об охране их здоровья и жизни.