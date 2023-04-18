TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Изображение материала

Школьники в Нижнем Тагиле отправятся на учебные сборы

18 апреля 2023, 08:22
Фото: 1MI
На пятидневные учебные сборы пригласили десятиклассников всех учебных учреждений Нижнего Тагила и частной «Православной гимназии во имя святого благоверного великого князя Александра Невского №11».

Сборы были организованы в рамках постановления «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе». На них ребят будут готовить к основам военной службы. Соответствующее постановление, подписанное мэром города Владиславом Пинаевым, размещено на сайте администрации.

Сборы состоятся в период с 5 по 9 июня 2023 года включительно. Поэтому до 1 мая ответственным лицам поручили разработать план проведения учебных сборов, распорядок дня для детей и условия об охране их здоровья и жизни.

Кого из Нижнего Тагила призовут на военные сборы в 2023 году?
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Армия#Сборы#Школа#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Вчера, 07:13
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
Вчера, 16:54
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Вчера, 05:44
Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 18 апреля
Сегодня, 06:29
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
Сегодня, 07:05