Школьница из Алапаевска установила мировой рекорд по поднятию гири

Сначала Виталина толкнула шестикилограммовую гирю 1111 раз за 1,5 часа. Однако качество видео не понравилось экспертам и рекорд не был зачтен. Второй раз она подняла две гири по 6 килограммов 25 раз за одну минуту. Однако комиссия решила, что у девочки слабая техника.