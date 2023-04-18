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Школьница из Алапаевска установила мировой рекорд по поднятию гири

18 апреля 2023, 09:17
Фото: 1MI
12-летняя Виталина Демина из Алапаевска стала мировой рекордсменкой. За одну минуту она 20 раз подняла две 8-киллограммовые гири. Рекорд зарегистрирован в международном агентстве InterRecord.

По словам мамы девочки, она с раннего детства занимается спортом. Она попробовала несколько видов, но в результате остановилась на гиревом спорте. Сначала Виталина занималась общей физподготовкой, но позднее стала заниматься с гирями. Сначала они весили два килограмма, но постепенно вес увеличивался.

Тренером девочки является алапаевский батюшка Александр Шанин. Он тоже является рекордсменом. Прошлым летом он 5555 раз поднял гирю весом десять килограмм. По его словам, зафиксированный рекорд у Виталины уже третий. Первые два не засчитаны по техническим причинам.

Сначала Виталина толкнула шестикилограммовую гирю 1111 раз за 1,5 часа. Однако качество видео не понравилось экспертам и рекорд не был зачтен. Второй раз она подняла две гири по 6 килограммов 25 раз за одну минуту. Однако комиссия решила, что у девочки слабая техника.

Батюшка из Алапаевска идёт на рекорд: он поднял десятикилограммовую гирю 5 555 раз
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#Ирина Кирилова#Дети#Мировой рекорд#Рекордсмен#Общество#Алапаевск
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