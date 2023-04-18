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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

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Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году

18 апреля 2023, 09:46
Фото: 1MI
В мае жители России смогут отдохнуть 11 дней. При этом длительные майские каникулы в этом году не предусмотрены. 8 из 11 дней приходятся на обычные выходные.

Ближайший выходной, помимо субботы и воскресенья (29 и 30 апреля) – 1 мая. Понедельник будет нерабочим.

Второй период каникул связан с 9 мая. Отдыхать россияне будут с 6 по 9 мая (два дополнительных выходных – 8 и 9 мая – понедельник и вторник). 8 мая в этом году стал нерабочим из-за переноса воскресенья, 8 января.

Всего вместе с традиционными выходными россияне отдохнут 11 дней: 1,6−9 и 13, 14, 20, 21, 27, 28. Сокращенных дней в этом месяце не запланировано.

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#Елена Озерова#Календарь#Выходные#Отдых#Общество
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