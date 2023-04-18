Ближайший выходной, помимо субботы и воскресенья (29 и 30 апреля) – 1 мая. Понедельник будет нерабочим.



Второй период каникул связан с 9 мая. Отдыхать россияне будут с 6 по 9 мая (два дополнительных выходных – 8 и 9 мая – понедельник и вторник). 8 мая в этом году стал нерабочим из-за переноса воскресенья, 8 января.



Всего вместе с традиционными выходными россияне отдохнут 11 дней: 1,6−9 и 13, 14, 20, 21, 27, 28. Сокращенных дней в этом месяце не запланировано.