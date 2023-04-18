Сухая трава вспыхнула в районе Валегина бора в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:50
Пожар тушили спасатели Центра защиты населения, пожарной службы №30, а также сотрудники Службы экобезопасности, рассказали в группе «Тагильский спасатель» социальной сети ВКонтакте.
Через некоторое время спасателям, работавшим на месте возгорания, удалось потушить пламя.
Напомним, в апреле 2023 года в Свердловской области и Нижнем Тагиле был установлен особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытых костров и мангалов, поджигание травы, а также приготовление шашлыков.
С начала установления режима с помощью дронов было выявлено несколько десятков его нарушений в минувшие выходные дни.