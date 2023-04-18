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Сухая трава вспыхнула в районе Валегина бора в Нижнем Тагиле

18 апреля 2023, 05:50
Фото: Группа «Тагильский спасатель» во ВКонтакте
Пожар в Нижнем Тагиле вспыхнул в микрорайоне Валегин Бор. Возгорание в лесу случилось 17 апреля 2023 года.

Пожар тушили спасатели Центра защиты населения, пожарной службы №30, а также сотрудники Службы экобезопасности, рассказали в группе «Тагильский спасатель» социальной сети ВКонтакте.

Фото: Группа «Тагильский спасатель» во ВКонтакте

Через некоторое время спасателям, работавшим на месте возгорания, удалось потушить пламя.

Напомним, в апреле 2023 года в Свердловской области и Нижнем Тагиле был установлен особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытых костров и мангалов, поджигание травы, а также приготовление шашлыков.

С начала установления режима с помощью дронов было выявлено несколько десятков его нарушений в минувшие выходные дни.

Десятки нарушений противопожарного режима обнаружены в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Нижний Тагил#Свердловская область#Лесной пожар#Спасатели#Пожарные#Тушение#Происшествия#Природа#Экология
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