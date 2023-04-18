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Трое мужчин задержаны по подозрению в экстремизме в Нижней Туре

18 апреля 2023, 15:50
Фото: 1MI
Трое свердловчан были задержаны сотрудниками ФСБ и полицейскими в Нижней Туре по подозрению в экстремизме.

По предварительным данным, в 2019 году мужчины поддерживали деятельность организации, которая признана экстремистской, рассказал помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

В отношении свердловчан представителями Следственного комитета было возбуждено уголовное дело за поддержание деятельности экстремистской группы. В настоящее время им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в 2022 году мигрант в Нижнем Тагиле призывал местных жителей к экстремистским действиям с помощью интернета и средств массовой информации. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы или принудительных работ.

В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
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#Елизавета Зиборова#Экстремисты#Религиозная организация#Задержание#Свердловская область#Нижняя Тура
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