Трое мужчин задержаны по подозрению в экстремизме в Нижней Туре

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
По предварительным данным, в 2019 году мужчины поддерживали деятельность организации, которая признана экстремистской, рассказал помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.
В отношении свердловчан представителями Следственного комитета было возбуждено уголовное дело за поддержание деятельности экстремистской группы. В настоящее время им грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в 2022 году мигрант в Нижнем Тагиле призывал местных жителей к экстремистским действиям с помощью интернета и средств массовой информации. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы или принудительных работ.