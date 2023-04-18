УК Екатеринбурга призывает девушек служить в ВС РФ по контракту

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Идти на службу призывают с помощью рассылки сообщений. В них помимо текста о приглашении указано, что контракт заключается сроком до одного года, пишет Ура.ру.
Также предлагается денежное стимулирование при учебном центре в размере от 30 до 75 тысяч рублей и единая выплата 195 тысяч рублей. Кроме того, военным, которые отправляются в зону СВО, обещают выплату заработной платы от 195 до 445 тысяч рублей.
Напомним, в период весеннего призыва на срочную службу в 2023 году планируют провести тестовое отправление повесток с помощью портала Госуслуги. Также призывникам будут приходить оповещения с помощью SMS-сообщений и звонков.