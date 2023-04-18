УК Екатеринбурга призывает девушек служить в ВС РФ по контракту

Также предлагается денежное стимулирование при учебном центре в размере от 30 до 75 тысяч рублей и единая выплата 195 тысяч рублей. Кроме того, военным, которые отправляются в зону СВО, обещают выплату заработной платы от 195 до 445 тысяч рублей.