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УК Екатеринбурга призывает девушек служить в ВС РФ по контракту

18 апреля 2023, 06:22
Фото: 1MI
Управляющая компания Екатеринбурга «Альтернатива — Екатеринбург» призывает юных горожанок служить в войска РФ по контракту.

Идти на службу призывают с помощью рассылки сообщений. В них помимо текста о приглашении указано, что контракт заключается сроком до одного года, пишет Ура.ру.

Также предлагается денежное стимулирование при учебном центре в размере от 30 до 75 тысяч рублей и единая выплата 195 тысяч рублей. Кроме того, военным, которые отправляются в зону СВО, обещают выплату заработной платы от 195 до 445 тысяч рублей.

Напомним, в период весеннего призыва на срочную службу в 2023 году планируют провести тестовое отправление повесток с помощью портала Госуслуги. Также призывникам будут приходить оповещения с помощью SMS-сообщений и звонков.

Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через Госуслуги начнется уже этой весной
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Призыв#Контракт#Служба#Девушки#Рассылка#Общество
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