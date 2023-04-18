TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Изображение материала

УВЗ из Нижнего Тагила передаст производство трамваев другому концерну

18 апреля 2023, 10:58
Фото: TagilCity.ru
«Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила передаст три предприятия концерну «Техмаш». Среди них и производитель низкопольных трамваев «Уралтрансмаш». Это требуется для того, чтобы предприятие могло сосредоточиться на выпуске танков.

Кроме того, «Уралтрансмаш» занимается выпуском качалок для добычи нефти, лебедок для лифтов. Также предприятие производит самоходные гаубицы «Мста-С». Кроме того, «Техмаш» получит екатеринбургский завод №9 и «Буревестник» в Нижнем Новгороде. Они производят ствольные артиллерийские системы, сообщили в пресс-службе «Ростех».

Там отметили, что таким образом, УВЗ будет заниматься основным видом продукции — танками. А «Техмаш» получит работу над артиллерией.

Передача предприятий состоится в ближайшие дни. Отмечается, что трудовые коллективы останутся прежними и выпуск гражданской продукции сохранится, пишет ТАСС.

Уралвагонзавод больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата»
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Уралвагонзавод#Завод#Танк#Производство#Экономика#Нижний Тагил
Подпишитесь
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
Вчера, 16:54
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Вчера, 05:44
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Сегодня, 12:24
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Вчера, 07:13
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Сегодня, 09:46