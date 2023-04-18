УВЗ из Нижнего Тагила передаст производство трамваев другому концерну

Кроме того, «Уралтрансмаш» занимается выпуском качалок для добычи нефти, лебедок для лифтов. Также предприятие производит самоходные гаубицы «Мста-С». Кроме того, «Техмаш» получит екатеринбургский завод №9 и «Буревестник» в Нижнем Новгороде. Они производят ствольные артиллерийские системы, сообщили в пресс-службе «Ростех».