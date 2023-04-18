В Нижнем Тагиле дети пытались залезть на дерево и снять запутавшегося голубя

18 апреля спасателям МБУ «Центр защиты населения» позвонила женщина. Она рассказала, что дети, гуляющие во дворе дома на Черноисточинском шоссе, 43, пытаются самостоятельно залезть на дерево, чтобы освободить голубя. Птица запуталась высоко в ветвях, поэтому им это не удается.