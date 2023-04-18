В Нижнем Тагиле дети пытались залезть на дерево и снять запутавшегося голубя

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
18 апреля спасателям МБУ «Центр защиты населения» позвонила женщина. Она рассказала, что дети, гуляющие во дворе дома на Черноисточинском шоссе, 43, пытаются самостоятельно залезть на дерево, чтобы освободить голубя. Птица запуталась высоко в ветвях, поэтому им это не удается.
Спасатели прибыли на место. Они срезали ветку, за которую голубь зацепился, а затем с помощью ножа разрезали веревки на его лапах. После этого птица улетела.
Напомним, на Выйском пруду в Нижнем Тагиле в воду провалился лось. Спасатели выехали, чтобы достать его, но животное смогло самостоятельно выбраться на берег.