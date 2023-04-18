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В Нижнем Тагиле дети пытались залезть на дерево и снять запутавшегося голубя

18 апреля 2023, 11:19
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле неизвестные завязали веревкой лапы голубю. Из-за этого птица запуталась в ветках высоко на дереве.

18 апреля спасателям МБУ «Центр защиты населения» позвонила женщина. Она рассказала, что дети, гуляющие во дворе дома на Черноисточинском шоссе, 43, пытаются самостоятельно залезть на дерево, чтобы освободить голубя. Птица запуталась высоко в ветвях, поэтому им это не удается.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Спасатели прибыли на место. Они срезали ветку, за которую голубь зацепился, а затем с помощью ножа разрезали веревки на его лапах. После этого птица улетела.

Напомним, на Выйском пруду в Нижнем Тагиле в воду провалился лось. Спасатели выехали, чтобы достать его, но животное смогло самостоятельно выбраться на берег.

Лось провалился на Выйском пруду в Нижнем Тагиле и не мог выбраться
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#Евгения Сафина#Спасатели#Голубь#Птица#Дерево#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дети#Общество
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