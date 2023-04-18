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В Нижнем Тагиле на Смычке выкопали снаряд

18 апреля 2023, 10:36
Фото: 1MI
18 апреля в Нижнем Тагиле на улице Константина Пылаева рабочие во время проведения земляных работ выкопали снаряд.

Боеприпас был обнаружен между домами № 40 и № 42. На место прибыли все спецслужбы города: полиция, пожарные, медики скорой помощи. Обошлось без пострадавших, сообщил подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

В правоохранительных органах подтвердили факт находки снаряда и пояснили, что угрозы он не представлял.

Никакой опасности для граждан находка не представляла, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнеагильское».

Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге дорожные рабочие выкопали неразорвавшийся боеприпас во время реконструкции Пермского тракта. Специалисты Росгвардии, прибывшие на место, установили, что он не опасен.

Дорожники раскопали неразорвавшийся боеприпас под Екатеринбургом
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#Евгения Сафина#Полиция#Нижний Тагил#Снаряд#Происшествия#Эксклюзив
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