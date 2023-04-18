В Нижнем Тагиле на Смычке выкопали снаряд

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Боеприпас был обнаружен между домами № 40 и № 42. На место прибыли все спецслужбы города: полиция, пожарные, медики скорой помощи. Обошлось без пострадавших, сообщил подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
В правоохранительных органах подтвердили факт находки снаряда и пояснили, что угрозы он не представлял.
Никакой опасности для граждан находка не представляла, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнеагильское».
Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге дорожные рабочие выкопали неразорвавшийся боеприпас во время реконструкции Пермского тракта. Специалисты Росгвардии, прибывшие на место, установили, что он не опасен.