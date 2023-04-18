Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
25 октября 2022 года в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» на улице Гвардейской, 19, задержал 35-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи шоколада. Им оказался тагильчанин, который ранее был неоднократно судим за совершение мелких краж и хранение наркотических средств. Следствие выяснило, что до приезда полицейских охранник завел задержанного в подсобное помещение, где ударил его ногой в область живота.
Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов подозреваемый в краже пожаловался на плохое самочувствие. Оперативники доставили его в больницу, где потерпевшему врачи диагностировали тупую травму живота и разрыв селезенки. В ходе операции внутренний орган пришлось удалить, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В ведомстве отметили, что в ходе следствия были опрошены очевидцы и проведены все необходимые экспертизы.
В отношении сотрудника ЧОПа заведено два уголовных дела: за превышение должностных полномочий (до семи лет лишения свободы), а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (до восьми лет лишения свободы).
Дело будет рассматриваться в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила. Судебное заседание несколько раз переносилось по различным обстоятельствам, теперь оно назначено на 22 мая.