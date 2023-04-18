Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана

25 октября 2022 года в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» на улице Гвардейской, 19, задержал 35-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи шоколада. Им оказался тагильчанин, который ранее был неоднократно судим за совершение мелких краж и хранение наркотических средств. Следствие выяснило, что до приезда полицейских охранник завел задержанного в подсобное помещение, где ударил его ногой в область живота.