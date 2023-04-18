TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Изображение материала

Виновница лобового ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом скончалась в больнице

18 апреля 2023, 13:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончалась 34-летняя женщина, которая устроила лобовое ДТП на ЕКАД.

Она была за рулем машины «Нива», сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. Сперва с травмами ее госпитализировали, там она скончалась. Известно, что она была без сознания, когда скорая приехала на место ЧП.

Почему она выехала на встречку по сей день неизвестно. Травмы в этой аварии также получила 34-летний водитель KIA Ceed, она с ушибом ноги и перелом плеча находится в больнице.

Напомним, 9 апреля в Нижнем Тагиле в лобовом ДТП пострадал подросток и два водителя. Авария произошла на Свердловском шоссе. 

Подробности ДТП с грузовиком на ЕКАД рассказали очевидцы
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщину разорвало после ДТП на трассе в ХМАОВ Екатеринбурге водитель выехал на встречку и погиб в ДТПГодовалая девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Авария#ЕКАД#Смерть#Происшествия
Подпишитесь
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
Вчера, 16:54
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Вчера, 05:44
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Сегодня, 12:24
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Вчера, 07:13
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Сегодня, 09:46