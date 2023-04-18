Виновница лобового ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом скончалась в больнице

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Она была за рулем машины «Нива», сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. Сперва с травмами ее госпитализировали, там она скончалась. Известно, что она была без сознания, когда скорая приехала на место ЧП.
Почему она выехала на встречку по сей день неизвестно. Травмы в этой аварии также получила 34-летний водитель KIA Ceed, она с ушибом ноги и перелом плеча находится в больнице.
Напомним, 9 апреля в Нижнем Тагиле в лобовом ДТП пострадал подросток и два водителя. Авария произошла на Свердловском шоссе.