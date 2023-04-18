Задержан общавшийся с Эваном Гершковичем пиарщик в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Обыск у Ширшикова был проведен из-за его опубликованных постов в своем Telegram-канале о разговорах с Гершковичем. Также мужчина делал оправдательные высказывания по поводу смерти военкора Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, рассказали в РБК.
Ранее Ширшиков рассказывал, что разговаривал с Гершковичем о жизни Екатеринбурга, а также об отношении горожан к Евгению Пригожину.
Напомним, Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже. Предполагается, что Эван собирал о предприятии оборонной промышленности сведения, представляющие собой гостайну.
В отношении американца возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд вынес решение об аресте журналиста до 29 мая 2023 года.