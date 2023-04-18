Задержан общавшийся с Эваном Гершковичем пиарщик в Екатеринбурге

Обыск у Ширшикова был проведен из-за его опубликованных постов в своем Telegram-канале о разговорах с Гершковичем. Также мужчина делал оправдательные высказывания по поводу смерти военкора Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, рассказали в РБК.