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Задержан общавшийся с Эваном Гершковичем пиарщик в Екатеринбурге

18 апреля 2023, 16:37
Фото: 1MI
PR-менеджер Ярослав Ширшиков, общавшийся с журналистом Эваном Гершковичем из Америки, был задержан в Екатеринбурге после проведенного обыска.

Обыск у Ширшикова был проведен из-за его опубликованных постов в своем Telegram-канале о разговорах с Гершковичем. Также мужчина делал оправдательные высказывания по поводу смерти военкора Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, рассказали в РБК.

Ранее Ширшиков рассказывал, что разговаривал с Гершковичем о жизни Екатеринбурга, а также об отношении горожан к Евгению Пригожину.

Напомним, Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже. Предполагается, что Эван собирал о предприятии оборонной промышленности сведения, представляющие собой гостайну.

В отношении американца возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд вынес решение об аресте журналиста до 29 мая 2023 года.

Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
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