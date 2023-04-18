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Женщина с черным рюкзаком исчезла в Екатеринбурге

18 апреля 2023, 04:06
Фото: 1MI
34-летняя жительница Екатеринбурга, нуждающаяся в медпомощи, пропала 13 апреля 2023 года. С собой у нее был черный рюкзак.

В момент пропажи на екатеринбурженке были розовая куртка, джинсы серого цвета, бордовая футболка и черные кроссовки, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост женщины составляет 168 см, телосложение плотное. Также у нее темно-русый цвет волос и зеленые глаза.

Поиски екатеринбурженки в настоящий момент ведутся волонтерами отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 13 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина, вышедший из дома. При себе у него имелся рюкзак черного цвета. Его поисками так же занимается отряд «Лиза Алерт».

50-летний мужчина с черным рюкзаком пропал в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Исчезновение#Пропала#Поиски#Поисковый отряд#Лиза алерт
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