Женщина с черным рюкзаком исчезла в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В момент пропажи на екатеринбурженке были розовая куртка, джинсы серого цвета, бордовая футболка и черные кроссовки, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Рост женщины составляет 168 см, телосложение плотное. Также у нее темно-русый цвет волос и зеленые глаза.
Поиски екатеринбурженки в настоящий момент ведутся волонтерами отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 13 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина, вышедший из дома. При себе у него имелся рюкзак черного цвета. Его поисками так же занимается отряд «Лиза Алерт».