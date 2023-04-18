TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Изображение материала

Житель Екатеринбурга прятался от судебных приставов в диване

18 апреля 2023, 08:45
Фото: 1MI
В диване прятался мужчина из Екатеринбурга. Таким образом он пытался скрыться от судебных приставов после того, как не пришел в суд для рассмотрения дела о краже.

Известно, что после неявки домой к екатеринбуржцу пришли приставы. Дверь открыла супруга, которая сказала, что мужа нет дома. Но приставы все же зашли внутрь, чтобы убедиться в этом, рассказали в пресс-службе УФССП.

Они стали осматривать квартиру в поисках мужчины. В какой-то момент их взгляд упал на диван, на котором жена подсудимого уложила ребенка спать. Пристав попросил женщину взять ребенка на руки.

Далее он поднял одну из секций дивана, под которой прятался подсудимый. В результате его все же доставили в суд, где рассматривалось дело.

Суд решил судьбу детей отца из Нижнего Тагила, у которого приставы забрали дочь
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Диван#Присавы#Мужчина#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Вчера, 07:13
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
Вчера, 16:54
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Вчера, 05:44
Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 18 апреля
Сегодня, 06:29
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
Сегодня, 07:05