Житель Екатеринбурга прятался от судебных приставов в диване

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Известно, что после неявки домой к екатеринбуржцу пришли приставы. Дверь открыла супруга, которая сказала, что мужа нет дома. Но приставы все же зашли внутрь, чтобы убедиться в этом, рассказали в пресс-службе УФССП.
Они стали осматривать квартиру в поисках мужчины. В какой-то момент их взгляд упал на диван, на котором жена подсудимого уложила ребенка спать. Пристав попросил женщину взять ребенка на руки.
Далее он поднял одну из секций дивана, под которой прятался подсудимый. В результате его все же доставили в суд, где рассматривалось дело.