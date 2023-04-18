Житель Нижнего Тагила убил сожительницу и спрятал тело в подполе дома

Во время судебного разбирательства установлено, что в апреле 2021 года 47-летний мужчина выпивал долгое время со своей сожительницей. В какой-то момент они поругались. Причиной стала ревность. В результате мужчина убил сожительницу и лег спать. На следующий день мужчина перетащил тело в подпол, а затем ушел из дома.