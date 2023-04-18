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Житель Нижнего Тагила убил сожительницу и спрятал тело в подполе дома

18 апреля 2023, 08:05
Фото: 1MI
За убийство осуждено житель Нижнего Тагила. Он задушил свою сожительницу и спрятал ее тело в подполе дома.

Во время судебного разбирательства установлено, что в апреле 2021 года 47-летний мужчина выпивал долгое время со своей сожительницей. В какой-то момент они поругались. Причиной стала ревность. В результате мужчина убил сожительницу и лег спать. На следующий день мужчина перетащил тело в подпол, а затем ушел из дома.

Через какое-то время тагильчанин вернулся и устроил застолье со знакомым. Мама потерпевшей обратилась в полицию с заявлением, так как дочь перестала выходить на связь. Она заявила, что, возможно, к исчезновению причастен сожитель.

Сам мужчина заявлял при опросе, что ему неизвестно, где находится его сожительница. Однако в дальнейшем полицейским удалось обнаружить тело. Во время рассмотрения дела мужчина вину не признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В результате Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила виновному было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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