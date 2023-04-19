Бастрыкин поручил возбудить дело после издевательств подростков над 8-летним ребенком

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
О случившемся инциденте Бастрыкину доложил врио Анатолий Надбитов. Также глава СК РФ поручил оценить действия должностных лиц по профилактике подростковой преступности, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Младшего из нападавших посадили под домашний арест и назначили штраф его родителям, а старшего могут отправить в спецшколу для несовершеннолетних с девиантным поведением.
Напомним, подростки избивали ребенка за гаражами камнями и палками и пытались совершить изнасилование с помощью деревяшки. Потом они сунули второклассника в выгребную яму. Мальчик сумел выбраться и рассказал о том, что случилось, маме.