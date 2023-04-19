TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Изображение материала

Бастрыкин поручил возбудить дело после издевательств подростков над 8-летним ребенком

19 апреля 2023, 06:00
Фото: 1MI
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после издевательств подростков 13 и 10 лет из поселка Ключи в Артемовском 8-летним мальчиком. Происшествие случилось в начале апреля 2023 года.

О случившемся инциденте Бастрыкину доложил врио Анатолий Надбитов. Также глава СК РФ поручил оценить действия должностных лиц по профилактике подростковой преступности, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Младшего из нападавших посадили под домашний арест и назначили штраф его родителям, а старшего могут отправить в спецшколу для несовершеннолетних с девиантным поведением.

Напомним, подростки избивали ребенка за гаражами камнями и палками и пытались совершить изнасилование с помощью деревяшки. Потом они сунули второклассника в выгребную яму. Мальчик сумел выбраться и рассказал о том, что случилось, маме.

В Артемовском школьники избили восьмилетнего мальчика камнями и палками
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге прокуратура проверит избившего пассажира кондуктораСолдат из Свердловской области избил срочника деревянными ножами за желание отдохнутьМужчина избил 13-летнего подростка в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Дети#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Свердловская область#Александр Бастрыкин#Спецшкола#Врио#Нападение#Подростки
Подпишитесь
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:24
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Вчера, 12:24
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
17 апреля 05:44
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Вчера, 09:46
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
17 апреля 16:54
Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
Вчера, 07:05