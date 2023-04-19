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Бастрыкин заинтересовался делом сбившего пенсионерку подростка в Свердловской области

19 апреля 2023, 06:27
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу подростка, который сбил 71-летнюю пожилую женщину на электросамокате.

Провести проверку по данному инциденту и доложить о ее результатах было поручено временно исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Происшествие случилось в октябре 2022 года. Школьник, сбивший пожилую женщину, уехал с места аварии. У женщины в результате наезда было диагностировано четыре перелома и проведено несколько операций. В настоящее время она проходит реабилитационный курс.

Напомним, 3 апреля 2023 года в Екатеринбурге мальчик, ехавший на самокате, пострадал в результате столкновения с автомобилем. С полученными травмами он был доставлен в больницу.

Мальчик на самокате пострадал в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге
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