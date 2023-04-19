Бастрыкин заинтересовался делом сбившего пенсионерку подростка в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Провести проверку по данному инциденту и доложить о ее результатах было поручено временно исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Происшествие случилось в октябре 2022 года. Школьник, сбивший пожилую женщину, уехал с места аварии. У женщины в результате наезда было диагностировано четыре перелома и проведено несколько операций. В настоящее время она проходит реабилитационный курс.
Напомним, 3 апреля 2023 года в Екатеринбурге мальчик, ехавший на самокате, пострадал в результате столкновения с автомобилем. С полученными травмами он был доставлен в больницу.