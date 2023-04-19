TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Изображение материала

Большую спортплощадку построят у школы № 32 в Нижнем Тагиле

19 апреля 2023, 10:58
Фото: 1MI
Благоустройством территории вокруг школы №32 в Нижнем Тагиле и строительством большой спортивной площадки займется компания из Екатеринбурга.

Определен подрядчик, который займется работами по благоустройству территории вокруг школы № 32. В образовательной организации сейчас проводится капитальный ремонт. Всего на аукцион заявились три организации. Победителем тендера стало ООО «Р Строй» из Екатеринбурга, которое предложило наименьшую стоимость контракта. Договор будет заключен на 30,3 миллиона рублей.

Сначала строители поменяют наружные сети канализации, водоснабжения и отопления. Затем для школьников будет оборудована современная спортплощадка. Старые конструкции, которые находятся на территории, снесут, вместо них появятся огороженная площадка для баскетбола и волейбола, тренажеры, яма для прыжков, беговые дорожки, а также игровой комплекс для учеников младших классов.

Старые деревья вырубят, у школы высадят новые: яблони, липы, рябины и кусты спиреи. Кроме того, проектом предусмотрена и установка нового освещения. Работы должны быть окончены до 31 октября.

ООО «Р Строй» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2018 году. Руководителем организации является Владислав Пономарев. За время работы компания выступала поставщиком в 19 госконтрактах на сумму 215,9 миллиона рублей.

«Одно из лучших строений тех лет»: в Нижнем Тагиле ремонтируют школу №32
Узнать подробнее
Читайте также:
Спортплощадку у школы №10 в Нижнем Тагиле построит фирма из Екатеринбурга25 млн выделено на благоустройство территории школы № 48 в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле капитально отремонтируют систему отопления в школе № 80 на Гальянке
#Евгения Сафина#Школа#Благоустройство#Закупка#Спортплощадка#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:24
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Вчера, 12:24
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
17 апреля 05:44
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Вчера, 09:46
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
17 апреля 16:54
Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
Вчера, 07:05