Большую спортплощадку построят у школы № 32 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Определен подрядчик, который займется работами по благоустройству территории вокруг школы № 32. В образовательной организации сейчас проводится капитальный ремонт. Всего на аукцион заявились три организации. Победителем тендера стало ООО «Р Строй» из Екатеринбурга, которое предложило наименьшую стоимость контракта. Договор будет заключен на 30,3 миллиона рублей.
Сначала строители поменяют наружные сети канализации, водоснабжения и отопления. Затем для школьников будет оборудована современная спортплощадка. Старые конструкции, которые находятся на территории, снесут, вместо них появятся огороженная площадка для баскетбола и волейбола, тренажеры, яма для прыжков, беговые дорожки, а также игровой комплекс для учеников младших классов.
Старые деревья вырубят, у школы высадят новые: яблони, липы, рябины и кусты спиреи. Кроме того, проектом предусмотрена и установка нового освещения. Работы должны быть окончены до 31 октября.
ООО «Р Строй» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2018 году. Руководителем организации является Владислав Пономарев. За время работы компания выступала поставщиком в 19 госконтрактах на сумму 215,9 миллиона рублей.