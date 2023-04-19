Большую спортплощадку построят у школы № 32 в Нижнем Тагиле

Сначала строители поменяют наружные сети канализации, водоснабжения и отопления. Затем для школьников будет оборудована современная спортплощадка. Старые конструкции, которые находятся на территории, снесут, вместо них появятся огороженная площадка для баскетбола и волейбола, тренажеры, яма для прыжков, беговые дорожки, а также игровой комплекс для учеников младших классов.