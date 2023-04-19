«Эстафета Победы» пройдет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Впервые к этой международной акции город присоединился в 2015 году. Всего планируется два этапа. Первый начнется в 11:00 на аллее Пограничной славы в парке Победы на ГГМ. Там пройдет торжественное открытие с передачей эстафетного вымпела от УФСБ России по Челябинской области.
Затем колонна двинется к мемориалу «Брод в неизвестность» на набережной Тагильского пруда. Там планируется организовать памятную церемонию в честь тагильчан, погибших в локальных конфликтах, рассказал замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров. После этого участники направятся в Городскому дворцу молодежи.
Там всех участников ожидает концертная программа. Ожидаются выступления группы «Пульс границы», а также победителей фестиваля «Афганский ветер».
В 16:00 эстафетная группа отправится в Екатеринбург, которому Нижний Тагил передает право на следующий этап. Однако праздничные мероприятия продолжатся. В частности, в течение мая для студентов и школьников будут проведены уроки мужества.