«Эстафета Победы» пройдет в Нижнем Тагиле

Впервые к этой международной акции город присоединился в 2015 году. Всего планируется два этапа. Первый начнется в 11:00 на аллее Пограничной славы в парке Победы на ГГМ. Там пройдет торжественное открытие с передачей эстафетного вымпела от УФСБ России по Челябинской области.