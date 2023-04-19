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«Эстафета Победы» пройдет в Нижнем Тагиле

19 апреля 2023, 10:36
Фото: 1MI
«Эстафета Победы», посвященная 78-летию победы в ВОВ и 105-летию создания пограничных войск России, пройдет в Нижнем Тагиле 4 мая. К мероприятию уже стартовала подготовка.

Впервые к этой международной акции город присоединился в 2015 году. Всего планируется два этапа. Первый начнется в 11:00 на аллее Пограничной славы в парке Победы на ГГМ. Там пройдет торжественное открытие с передачей эстафетного вымпела от УФСБ России по Челябинской области.

Затем колонна двинется к мемориалу «Брод в неизвестность» на набережной Тагильского пруда. Там планируется организовать памятную церемонию в честь тагильчан, погибших в локальных конфликтах, рассказал замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров. После этого участники направятся в Городскому дворцу молодежи.

Там всех участников ожидает концертная программа. Ожидаются выступления группы «Пульс границы», а также победителей фестиваля «Афганский ветер».

В 16:00 эстафетная группа отправится в Екатеринбург, которому Нижний Тагил передает право на следующий этап. Однако праздничные мероприятия продолжатся. В частности, в течение мая для студентов и школьников будут проведены уроки мужества.

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#Ирина Кирилова#Победа#Мероприятие#Празднование#Свободное время#Нижний Тагил#Валерий Суров
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