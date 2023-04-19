Главный кондитер страны оценил разрез торта свердловчанки

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Женщина представила судьям торт в виде вагончика из шоколадного крема с соусом из черной смородины. Сама Айэлита работает кондитером в ресторане Екатеринбурга. В сфере она находится уже почти 20 лет.
В результате Ренат Агзамов пропустил женщину в финал. В следующем состязании жительница Свердловской области тоже показала свое мастерство. Однако до суперфинала она не дошла.
В шоу «Кондитер» кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются между собой за звание лучшего кондитера России и один миллион рублей. В седьмом сезоне шоу участникам предстоит готовить сладости разных стран, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».