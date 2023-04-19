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Главный кондитер страны оценил разрез торта свердловчанки

19 апреля 2023, 08:03
Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Свердловчанка приняла участие в шоу «Кондитер»

Жительница Свердловской области Айэлита Луковникова приняла участие в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Разрез торта жительницы деревни Андрейково Артинского ГО оценил кондитер Ренат Агзамов.

Женщина представила судьям торт в виде вагончика из шоколадного крема с соусом из черной смородины. Сама Айэлита работает кондитером в ресторане Екатеринбурга. В сфере она находится уже почти 20 лет.

В результате Ренат Агзамов пропустил женщину в финал. В следующем состязании жительница Свердловской области тоже показала свое мастерство. Однако до суперфинала она не дошла.

В шоу «Кондитер» кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются между собой за звание лучшего кондитера России и один миллион рублей. В седьмом сезоне шоу участникам предстоит готовить сладости разных стран, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

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