Новую канализационную насосную станцию в Тагиле построит МУП «Тагилдорстрой»

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Всего на тендер стоимостью 311,2 миллиона рублей заявились три организации, которые хотели бы выступить в качестве подрядчика. МУП «Тагилдорстрой» снизил цену контракта на 49,8 миллиона рублей. Строители готовы выполнить работы на 16% дешевле, а именно за 261,4 миллиона.
Объект между улицей Красноармейская и рекой Тагил должен быть окончен к концу июля 2024 года, выполнение работ поделено на несколько этапов. Старый самотечный аварийный коллектор демонтируют, а вместо него проложат новый. Стоки будут поступать в насосную станцию, которую построят в пойме реки.
Перекладываться будет коллектор по улице Красноармейской от стоматологии «Данко» до автосалона «УАЗ», затем он пойдет в обход домов в сторону реки Тагил. Там будет построена большая бетонная канализационная станция, предусмотрен фундамент глубиной девять в метров для размещения насосов. Рядом разместится новая электрическая подстанция, — рассказал журналисту TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Также он пояснил, что по условиям контракта должен быть также переложен водовод длиной около 600 метров. Врезка будет производиться от перекрестка улиц Красноармейская и Черных в сторону реки.
После выполнения работ необходимо будет благоустроить территорию. Гарантия на работы составит пять лет.