Новую канализационную насосную станцию в Тагиле построит МУП «Тагилдорстрой»

Объект между улицей Красноармейская и рекой Тагил должен быть окончен к концу июля 2024 года, выполнение работ поделено на несколько этапов. Старый самотечный аварийный коллектор демонтируют, а вместо него проложат новый. Стоки будут поступать в насосную станцию, которую построят в пойме реки.