Облаву на нарушителей ПДД устроили инспекторы в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
В Госавтоинспекции отметили, что отдельные экипажи будут отправлены в сельские местности, а также в дачные поселки и садовые товарищества. Инспекторы отметили, что именно с началом дачного сезона учащаются случаи аварий.
Также чаще стали садиться за руль нетрезвые водители. В прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 13 тысяч фактов управления авто в пьяном состоянии.
О нарушителях ПДД жителей просят сообщать по телефонам: 02 или 112.