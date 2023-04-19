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Облаву на нарушителей ПДД устроили инспекторы в Свердловской области

19 апреля 2023, 08:55
Фото: 1MI
С 20 до 23 апреля в Свердловской области состоятся рейды ГИБДД. Они будут проходить в городах и селах. В рамках операции «Безопасная дорога» инспекторы будут ловить грубых нарушителей ПДД.

В Госавтоинспекции отметили, что отдельные экипажи будут отправлены в сельские местности, а также в дачные поселки и садовые товарищества. Инспекторы отметили, что именно с началом дачного сезона учащаются случаи аварий.

Также чаще стали садиться за руль нетрезвые водители. В прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 13 тысяч фактов управления авто в пьяном состоянии.

О нарушителях ПДД жителей просят сообщать по телефонам: 02 или 112.

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#Свердловская область#Рейды#ГИБДД#ПДД#Общество#Елена Озерова
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