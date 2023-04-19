Образовательная реформа ждет Свердловскую область из-за дефицита кадров

О планах Куйвашев рассказал 19 апреля 2023 года на совещании с главами муниципальных образований Свердловской области. Теперь за учреждения среднего-профессионального образования будут отвечать соответствующие министерства. Для каждого из них будет стоять задача по увеличению набора, улучшению материальной базы учебных учреждений, а также по размещению целевого заказа. В каждом отраслевом министерстве будет отдельный человек, который будет заниматься только этой работой.