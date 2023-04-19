Образовательная реформа ждет Свердловскую область из-за дефицита кадров

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
О планах Куйвашев рассказал 19 апреля 2023 года на совещании с главами муниципальных образований Свердловской области. Теперь за учреждения среднего-профессионального образования будут отвечать соответствующие министерства. Для каждого из них будет стоять задача по увеличению набора, улучшению материальной базы учебных учреждений, а также по размещению целевого заказа. В каждом отраслевом министерстве будет отдельный человек, который будет заниматься только этой работой.
По словам Куйвашева, дефицит кадров только в промышленном секторе оценивается не меньше, чем в 15 тысяч человек. Поэтому дополнительно к текущим мерам нужно принимать новые. В ближайшее время планируется проведение консультаций с главами муниципалитетов и предприятиями для того, чтобы определить, какова у них потребность в кадрах.
Данный проект губернатор будет держать под личным контролем. Напомним, ранее Куйвашев предлагал предоставлять отсрочку от призыва выпускникам учебных учреждений, которые трудоустроены на оборонных заводах.