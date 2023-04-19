Победитель экоконкурса «Чистая вода» отправится на Камчатку

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Акция «Вода России» проводит челлендж-конкурс совместно с медиагруппой «Комсомольская правда». Поучаствовать в экоконкурсе могут все, кому небезразлично состояние отечественных прудов, озер, морей, рек и ручьев, пишет inkazan.ru. Основная цель мероприятия – продемонстрировать, насколько важно сохранять водную экосистему России. Общенациональная акция предусматривает уборку берегов водных объектов, сообщили организаторы.
Лидер акции «Вода России» Илья Разбаш заявил, что в 2022 году впервые провели челлендж «Береги берег». Участие в нем приняли несколько тысяч наших соотечественников, которые прислали фотоснимки водоемов и признались им в любви.
«Многие из участников в итоге присоединились к нашему движению и к нашим субботникам, - констатировал Разбаш. - Считаю, что в этом и есть главная миссия подобных конкурсов - как можно больше людей привлечь к сохранению наших уникальных водоемов. Они велики, но не безграничны и требуют нашей заботы».
Победу в прошлогоднем челлендже одержала Елена Погорелова. Она выиграла поездку на Байкал. Организаторы проинформировали о том, что география акции стала шире. Число призов при этом выросло до 20. Победитель поедет на Камчатку. Все подробности – на портале .
Напомним, Минприроды РФ уже в девятый раз проводит масштабную акцию «Вода России», известную также под названием «Берег добрых дел»). Активисты очищают от мусора побережья водных объектов страны. В масштабном экопроекте приняли участие уже свыше восьми миллионов соотечественников. В прошлом году экологические субботники собрали не менее 1,34 миллиона граждан в 85 субъектах РФ. Совместными усилиями они очистили берега свыше 10 тысяч водоемов. С начала текущего года в рамках акции «Вода России» собрано более 150 тысяч кубометров различного мусора.