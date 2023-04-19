Победитель экоконкурса «Чистая вода» отправится на Камчатку

Напомним, Минприроды РФ уже в девятый раз проводит масштабную акцию «Вода России», известную также под названием «Берег добрых дел»). Активисты очищают от мусора побережья водных объектов страны. В масштабном экопроекте приняли участие уже свыше восьми миллионов соотечественников. В прошлом году экологические субботники собрали не менее 1,34 миллиона граждан в 85 субъектах РФ. Совместными усилиями они очистили берега свыше 10 тысяч водоемов. С начала текущего года в рамках акции «Вода России» собрано более 150 тысяч кубометров различного мусора.