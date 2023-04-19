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После смерти журналистки возбуждено дело, а в Тагиле появится новая спортплощадка

19 апреля 2023, 15:48
Фото: TagilCity.ru
После смерти журналистки из Екатеринбурга возбуждено дело, а в Нижнем Тагиле появится новая спортплощадка. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области.

Частный сектор на Вагонке в Нижнем Тагиле, Девятый поселок, в народе называют «деревней в городе». У этой местности есть свой путь, история и трудности. Какие именно, выяснял журналист TagilCity.ru.

Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
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После смерти журналистки Екатерины Евлашиной в больнице возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Девушка неожиданно скончалась в горбольнице №1 25 марта. Ей было 37 лет, она работала журналистом газеты «Машиностроитель».

Уголовное дело возбуждено после смерти в больнице журналистки из Нижнего Тагила
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Выпавшая из окна тагильчанка, которая из-за травмы при падении лишилась ноги, проходит лечение в Екатеринбурге. По словам знакомых семьи, за ребенком наблюдают опытные врачи.

Потерявшая ногу при падении девочка из Нижнего Тагила находится в Екатеринбурге
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Возобновлены поиски пенсионерки в лесу под Новоасбестом. 82-летняя Вера Сарсадских пропала семь месяцев назад — 18 октября 2022 года. Сейчас разыскиваются волонтеры, которые готовы прочесывать лесной массив.

Пропавшую прошлой осенью пенсионерку вновь ищут в лесах под Новоасбестом
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Благоустройством территории около школы №32 в Нижнем Тагиле и строительством спортплощадки займется компания из Екатеринбурга. Всего на аукцион заявились три организации. Победителем стало ООО «Р Строй» из Екатеринбурга. Договор заключат на 30,3 миллиона рублей.

Большую спортплощадку построят у школы № 32 в Нижнем Тагиле
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