Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Частный сектор на Вагонке в Нижнем Тагиле, Девятый поселок, в народе называют «деревней в городе». У этой местности есть свой путь, история и трудности. Какие именно, выяснял журналист TagilCity.ru.
После смерти журналистки Екатерины Евлашиной в больнице возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Девушка неожиданно скончалась в горбольнице №1 25 марта. Ей было 37 лет, она работала журналистом газеты «Машиностроитель».
Выпавшая из окна тагильчанка, которая из-за травмы при падении лишилась ноги, проходит лечение в Екатеринбурге. По словам знакомых семьи, за ребенком наблюдают опытные врачи.
Возобновлены поиски пенсионерки в лесу под Новоасбестом. 82-летняя Вера Сарсадских пропала семь месяцев назад — 18 октября 2022 года. Сейчас разыскиваются волонтеры, которые готовы прочесывать лесной массив.
Благоустройством территории около школы №32 в Нижнем Тагиле и строительством спортплощадки займется компания из Екатеринбурга. Всего на аукцион заявились три организации. Победителем стало ООО «Р Строй» из Екатеринбурга. Договор заключат на 30,3 миллиона рублей.