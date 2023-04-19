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Потерявшая ногу при падении девочка из Нижнего Тагила находится в Екатеринбурге

19 апреля 2023, 09:59
Фото: TagilCity.ru
Тагильчанка Арина М. (имя изменено — прим. ред.) в настоящее время проходит лечение в Екатеринбурге после падения из окна и травматической ампутации ноги.

Знакомые с семьей люди сообщили, что ребенок находится в Екатеринбурге под наблюдением медиков.

Все, что я знаю, это то, что Арина в больнице в Екатеринбурге под наблюдением опытных врачей, — сообщила тагильчанка Ирина (имя изменено — прим. ред.).

В министерстве здравоохранения подробную информацию об оказываемом лечении редакции не предоставили, сославшись на отсутствие информации.

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Напомним, 3 апреля 2023 года 15-летняя девочка спустила с балкона связанные простыни и сорвалась при попытке слезть по ним вниз. Ребенок упал на асфальт рядом с магазином и получил при этом травматическую ампутацию ноги.

Девочка намеревалась погулять, но родители ей не разрешили, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Глава полицейского главка отметил, что все произошло, когда мама девочки находилась дома — в соседней комнате.

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Редакция TagilCity.ru пообщалась со знакомыми семьи, где воспитывается юная тагильчанка. Информацию о ЧП окружили негативные комментарии в социальных сетях, а также истории, которые близкие семьи называют выдумкой.

Пишут одну ложь, всё не правда, не сочиняйте, не гнобите семью, без ваших комментов им сейчас тяжело, — отвечала комментаторам тагильчанка Татьяна.

Соседка семьи, в которой живет девочка, рассказала, что у Арины — ребенка с особенностями здоровья — заботливые и любящие родители.

Ребенка никто не обижает, не принижает, ребенок живет в полноценной семье. И мама, и папа. У ребенка проблемы со здоровьем, все это пишут, и никто этого не скрывает. Девочка учится в специализированной школе. Все мы люди, и мы понимаем, ребенок болен, мама старается, как может. Ребенок хорошо одет, хорошо питается, — рассказала TagilCity.ru соседка Анна (имя изменено — прим.ред.).
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