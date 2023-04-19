Пропавшую прошлой осенью пенсионерку вновь ищут в лесах под Новоасбестом

Родные Веры Васильевны из Новоасбеста потеряли связь 19 октября, днем ранее она заблудилась в лесу во время прогулки, о чем сказала по телефону. Пенсионерку искали поисковые отряды из Нижнего Тагила и области, полиция, специалисты с четырьмя беспилотными летательными аппаратами, 5 квадроциклами, мотоциклами, а также родственники и местные жители. Всего в поиске были задействованы более 200 человек.