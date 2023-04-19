Пропавшую прошлой осенью пенсионерку вновь ищут в лесах под Новоасбестом

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Сообщение об это появилось утром 19 апреля в соцсетях поискового отряда. Как стало известно, ближайший выход на местность состоится 22 апреля — в субботу.
Отряд «Лиза Алерт» возобновляет поиск Сарсадских Веры Васильевны в лесной среде. 22 апреля 2023 года будет организован прочес леса. Штаб будет работать с 9:00 до 18:00 часов, — сообщают поисковики.
Сейчас начался сбор добровольцев, которые готовы принять участие в прочесе леса. Участники группы отряда «Вконтакте» уже оставляют свои заявки.
С наступлением тепла сотрудники полиции Нижнего Тагила привлекли к поискам охотников, а также с профессионалов из центра кинологической службы ГУ МВД. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МВД «Нижнетагильское». Поиски продолжаются.
Родные Веры Васильевны из Новоасбеста потеряли связь 19 октября, днем ранее она заблудилась в лесу во время прогулки, о чем сказала по телефону. Пенсионерку искали поисковые отряды из Нижнего Тагила и области, полиция, специалисты с четырьмя беспилотными летательными аппаратами, 5 квадроциклами, мотоциклами, а также родственники и местные жители. Всего в поиске были задействованы более 200 человек.
Длина поискового маршрута составила более 500 километров.
После безрезультатных поисков на протяжении нескольких недель родственники стали обращаться в приюты под Нижним Тагилом, объехали соседствующие деревни, но и это не дало результата.