РЭО рассказал о деятельности в сфере утилизации в стране

«Российский экологический оператор провел работу по сбору информации о количестве и мощностях объектов утилизации по основным фракциям — полимерам, стеклу, макулатуре и резине. Всего в России функционирует 662 объекта утилизации отходов от использования товаров (ОИТ) общей мощностью 8,1 миллиона тонн», — подытожил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Полученные данные, по словам Буцаева, передали оператору организации-утилизаторы на добровольной основе. Всю информацию планируют использовать при составлении реестра утилизаторов.