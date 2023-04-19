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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

РЭО рассказал о деятельности в сфере утилизации в стране

19 апреля 2023, 18:02
Российский экологический оператор обнародовал данные о состоянии в РФ отрасли утилизации твердых отходов, обеспечивающей реализацию концепции экономики замкнутого цикла.

Центральный федеральный округ занял лидирующую позицию по объему мощностей утилизации полимеров, стекла, бумаги и резины. Задачи по переработке твердых отходов здесь решают 192 предприятия общей мощностью 3,15 миллиона тонн. Об этом информирует gorod55.ru.

«Российский экологический оператор провел работу по сбору информации о количестве и мощностях объектов утилизации по основным фракциям — полимерам, стеклу, макулатуре и резине. Всего в России функционирует 662 объекта утилизации отходов от использования товаров (ОИТ) общей мощностью 8,1 миллиона тонн», — подытожил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Полученные данные, по словам Буцаева, передали оператору организации-утилизаторы на добровольной основе. Всю информацию планируют использовать при составлении реестра утилизаторов.

На второе место по утилизации ТКО вышел Приволжский федеральный округ со 124 объектами. Тройку лидеров замыкает Северо-Западный округ, где запустили 113 объектов переработки ТКО. В Сибирском округе начал работу 81 объект, в Южном — 66, в Уральском — 59, в Дальневосточном — 21, в Северо-Кавказском — 6.



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