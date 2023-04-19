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Published Сегодня, 11:11

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Снег, дожди и ветер ожидаются в Свердловской области

19 апреля 2023, 11:11
Фото: 1MI
Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Свердловской области 20 февраля. При этом, снег будет переходить в дождь.

В ночное время температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем потеплеет до +14 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, сообщили в Уралгидрометцентре.

В последующие дни ожидается более теплая погода — до +13…+17 градусов тепла. Однако будет дождливо. Ночью 21 и 22 апреля температура воздуха не опустится ниже -4 градусов.

В Нижнем Тагиле в ближайшие три дня прогнозируется теплая погода до +13…+15 градусов. В ночное время не будет холоднее -2 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-8 метров в секунду. Осадков все три дня не ожидается. Такие данные приводит сайт Гисметео.

Смог накроет Нижний Тагил на три дня
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#Ирина Кирилова#Погода#Снег#Весна#Природа#Свердловская область
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