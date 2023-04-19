Снег, дожди и ветер ожидаются в Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ближайшие три дня прогнозируется теплая погода до +13…+15 градусов. В ночное время не будет холоднее -2 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-8 метров в секунду. Осадков все три дня не ожидается. Такие данные приводит сайт Гисметео.