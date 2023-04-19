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Соглашение о подготовке специалистов подписали техникум и завод Нижнего Тагила

19 апреля 2023, 10:45
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Подготовкой квалифицированных специалистов по востребованным профессиям в Свердловской области займутся 4 предприятия и 3 техникума. Среди них Химический завод «Планта» и Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса.

Четырехстороннее соглашение на обучение востребованным профессиям подписали министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов, руководители Каменск-Уральского литейного завода, Уральского завода электрических соединителей «Исеть», Химического завода «Планта», «ОДК-Сервис» «Арамиль», Каменск-Уральского радиотехнического техникума, Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса.

Вопросы подготовки рабочих кадров для промышленных предприятий — одно из главных направлений в работе областного правительства и глав муниципалитетов.

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Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также сообщил об острой нехватке рабочих в городе. Дефицит специалистов наблюдается на многих предприятиях муниципалитета.

Я много езжу по предприятиям. От крупных и заканчивая просто малым бизнесом. Не хватает ни швей, ни поваров. Куда бы ни приехал, первый вопрос — кадровый голод. Более того, одно из предприятий планирует развиваться и с депутатами мы обсуждали данную тему. У нас стали возникать вопросы: нужны ли нам там новые рабочие места? Потому что реально людей не хватает, — сказал Владислав Пинаев.
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Чтобы решить проблему кадрового дефицита по всей Свердловской области, было решено объединить усилия свердловских промышленных предприятий и учебных заведений для подготовки квалифицированных специалистов. Губернатор рассказал об основном ориентире развития новой программы.

Главный ориентир нашей работы на среднесрочный период — обеспечить динамичный и качественный рост экономики, повышение уровня доходов граждан. Решение кадровых вопросов — это основа эффективной производственной деятельности. У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Мы последовательно выстраиваем системную работы по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям, — сказал Евгений Куйвашев.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Соглашения подписаны на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области — структурного подразделения Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Здесь проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Стратегическая цель соревнований — содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики.

#Анастасия Стрежнева#Евгений Куйвашев#Свердловская область#Нижний Тагил#Дефицит кадров#Техникум#Промышленные предприятия#Работа#Губернатор#Специалисты
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