Соглашение о подготовке специалистов подписали техникум и завод Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Четырехстороннее соглашение на обучение востребованным профессиям подписали министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов, руководители Каменск-Уральского литейного завода, Уральского завода электрических соединителей «Исеть», Химического завода «Планта», «ОДК-Сервис» «Арамиль», Каменск-Уральского радиотехнического техникума, Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса.
Вопросы подготовки рабочих кадров для промышленных предприятий — одно из главных направлений в работе областного правительства и глав муниципалитетов.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также сообщил об острой нехватке рабочих в городе. Дефицит специалистов наблюдается на многих предприятиях муниципалитета.
Я много езжу по предприятиям. От крупных и заканчивая просто малым бизнесом. Не хватает ни швей, ни поваров. Куда бы ни приехал, первый вопрос — кадровый голод. Более того, одно из предприятий планирует развиваться и с депутатами мы обсуждали данную тему. У нас стали возникать вопросы: нужны ли нам там новые рабочие места? Потому что реально людей не хватает, — сказал Владислав Пинаев.
Чтобы решить проблему кадрового дефицита по всей Свердловской области, было решено объединить усилия свердловских промышленных предприятий и учебных заведений для подготовки квалифицированных специалистов. Губернатор рассказал об основном ориентире развития новой программы.
Главный ориентир нашей работы на среднесрочный период — обеспечить динамичный и качественный рост экономики, повышение уровня доходов граждан. Решение кадровых вопросов — это основа эффективной производственной деятельности. У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Мы последовательно выстраиваем системную работы по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям, — сказал Евгений Куйвашев.
Соглашения подписаны на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области — структурного подразделения Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Здесь проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Стратегическая цель соревнований — содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики.