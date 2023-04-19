Спецавтобусы отправят на кладбища Екатеринбурга в родительский день

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Автобусы № 82 будут следовать по маршруту «Метро "Ботаническая"» — «Нижне-Исетское кладбище». Транспортное средство поедет по улицам Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. Интервал движения между автобусами составит 18–20 минут, сообщили в Гортрансе.
Еще один маршрут, № 99, будет курсировать следующим образом: «Площадь 1-й Пятилетки» — «Кладбище "Окружное"». Он поедет по улицам Машиностроителей — проспект Космонавтов — ЕКАД — Окружное кладбище. Интервал движения между транспортными средствами составит 18–30 минут.