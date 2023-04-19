Спецавтобусы отправят на кладбища Екатеринбурга в родительский день

Еще один маршрут, № 99, будет курсировать следующим образом: «Площадь 1-й Пятилетки» — «Кладбище "Окружное"». Он поедет по улицам Машиностроителей — проспект Космонавтов — ЕКАД — Окружное кладбище. Интервал движения между транспортными средствами составит 18–30 минут.