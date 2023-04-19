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Спецавтобусы отправят на кладбища Екатеринбурга в родительский день

19 апреля 2023, 10:19
Фото: 1MI
В родительский день, 25 апреля, в Екатеринбурге до кладбищ будут запущены специальные автобусы.

Автобусы № 82 будут следовать по маршруту «Метро "Ботаническая"» — «Нижне-Исетское кладбище». Транспортное средство поедет по улицам Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. Интервал движения между автобусами составит 18–20 минут, сообщили в Гортрансе.

Еще один маршрут, № 99, будет курсировать следующим образом: «Площадь 1-й Пятилетки» — «Кладбище "Окружное"». Он поедет по улицам Машиностроителей — проспект Космонавтов — ЕКАД — Окружное кладбище. Интервал движения между транспортными средствами составит 18–30 минут.

Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Кладбище#Автобус#Родительский день#Транспорт
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