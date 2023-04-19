Стали известны участники уральского фестиваля «Ночь музыки»

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В фестивале примут участие исполнители из Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Уфы, Казани, Сочи и других российских городов.
По словам организаторов мероприятия, по устоявшейся традиции на одной сцене будут выступать представители разных музыкальных жанров: рок, метал, этно, пост-гранж, джаз, поп-панк, фанк, альтернативная музыка, электро-дарквейв, хип-хоп.
Выступят такие музыканты и коллективы, как «НИЧЕГО», «Неизвестный композитор», ILYA FISHERMAN, «Доказательства Фрэнка», Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова, SHOO, MATANYA и другие.
Напомним, в 2023 году фестиваль будет проходить в ночь на 24 июня. Музыканты выступят более, чем на ста площадках. Также в качестве хедлайнеров выступят Валерий Сюткин, ЛСП, «Моя Мишель».