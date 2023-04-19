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Стали известны участники уральского фестиваля «Ночь музыки»

19 апреля 2023, 16:51
Фото: 1MI
Стало известно, какие исполнители будут выступать на уральском фестивале «Ночь музыки» в Свердловской области.

В фестивале примут участие исполнители из Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Уфы, Казани, Сочи и других российских городов.

По словам организаторов мероприятия, по устоявшейся традиции на одной сцене будут выступать представители разных музыкальных жанров: рок, метал, этно, пост-гранж, джаз, поп-панк, фанк, альтернативная музыка, электро-дарквейв, хип-хоп.

Выступят такие музыканты и коллективы, как «НИЧЕГО», «Неизвестный композитор», ILYA FISHERMAN, «Доказательства Фрэнка», Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова, SHOO, MATANYA и другие.

Напомним, в 2023 году фестиваль будет проходить в ночь на 24 июня. Музыканты выступят более, чем на ста площадках. Также в качестве хедлайнеров выступят Валерий Сюткин, ЛСП, «Моя Мишель».

Стали известны имена хедлайнеров «Ночи музыки»
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#Елизавета Зиборова#Фестиваль#Ночь музыки#Музыканты#Группы#Общество#Свердловская область
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