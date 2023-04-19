Связавший и изнасиловавший девушку мужчина задержан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В отношении насильника было возбуждено уголовное дело. По результатам освидетельствования в его организме обнаружили следы наркотических веществ.
Сперва свердловчанин свою вину отрицал и утверждал, что все было по согласию. Обвиняемый был отправлен под домашний арест, рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Друзья пострадавшей девушки решением полицейских остались недовольны. Также выяснилось, что обвиняемый уже сидел в тюрьме за совершенное убийство.
Помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга рассказал, что сейчас идет следствие по факту изнасилования, устанавливаются обстоятельства происшествия. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 13 апреля 2023 года 22-летняя жительница Екатеринбурга собиралась уехать на Сортировку из Шувакиша. Обвиняемый предложил довезти ее на каршеринговом автомобиле. Девушка согласилась. В какой-то момент свердловчанин накинулся на нее, связал пострадавшую ее одеждой и изнасиловал.