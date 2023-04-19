Связавший и изнасиловавший девушку мужчина задержан в Екатеринбурге

Напомним, 13 апреля 2023 года 22-летняя жительница Екатеринбурга собиралась уехать на Сортировку из Шувакиша. Обвиняемый предложил довезти ее на каршеринговом автомобиле. Девушка согласилась. В какой-то момент свердловчанин накинулся на нее, связал пострадавшую ее одеждой и изнасиловал.