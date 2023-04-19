В Екатеринбурге семиклассника укусил клещ во время субботника в школе

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
О произошедшем рассказала мама одного из учеников, пишет Е1. В администрации подтвердили, что такой случай был. Территорию школы не успели обработать от клещей, а школьники отправились на субботник.
По его окончании на мальчике нашил клеща. Согласно графику, от клещей территорию должны обработать в начале мая.
Напомним, что первым в этом году в Свердловской области проснулся клещ в Сысерти. Он в конце марта укусил ребенка. Всего в регионе уже покусано более 300 уральцев.