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В Екатеринбурге семиклассника укусил клещ во время субботника в школе

19 апреля 2023, 14:23
Фото: 1MI
Во время школьного субботника в Екатеринбурге ученика 7 класса покусал клещ. Это произошло на территории гимназии №161.

О произошедшем рассказала мама одного из учеников, пишет Е1. В администрации подтвердили, что такой случай был. Территорию школы не успели обработать от клещей, а школьники отправились на субботник.

По его окончании на мальчике нашил клеща. Согласно графику, от клещей территорию должны обработать в начале мая.

Напомним, что первым в этом году в Свердловской области проснулся клещ в Сысерти. Он в конце марта укусил ребенка. Всего в регионе уже покусано более 300 уральцев.

Клещи с энцефалитом и боррелиозом обнаружены в Свердловской области
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Клещ#Школа#Субботник#Происшествия
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