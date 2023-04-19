TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Изображение материала

В Екатеринбурге Ярослава Ширшикова заключили под стражу

19 апреля 2023, 14:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подозреваемого в оправдании терроризма заключили под стражу

В Екатеринбурге под стражу заключили Ярослава Ширшикова, которого подозревают по ч.2 ст. 205.2 УК РФ в публичном оправдании терроризма.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей сообщает Свердловский областной суд.

Ширшикова арестовали на 2 месяца - по 17 июня 2023 года включительно. Через три дня постановление вступит в силу, если стороны его не обжалуют.

Ранее сообщалось о задержании Ширшикова – он являлся пиарщиком ранее задержанного журналиста Эвана Гершковича, которого заподозрили в шпионаже в пользу США. Обыск у Ширшикова был проведен из-за его постов в Telegram-канале о разговорах с Гершковичем и из-за высказываний о смерти Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Задержан общавшийся с Эваном Гершковичем пиарщик в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Приговор#Суд#Задержание#Происшествия
Подпишитесь
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:24
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Вчера, 12:24
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
17 апреля 05:44
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Вчера, 09:46
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
17 апреля 16:54
Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
Вчера, 07:05