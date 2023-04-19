В Екатеринбурге Ярослава Ширшикова заключили под стражу

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей сообщает Свердловский областной суд.
Ширшикова арестовали на 2 месяца - по 17 июня 2023 года включительно. Через три дня постановление вступит в силу, если стороны его не обжалуют.
Ранее сообщалось о задержании Ширшикова – он являлся пиарщиком ранее задержанного журналиста Эвана Гершковича, которого заподозрили в шпионаже в пользу США. Обыск у Ширшикова был проведен из-за его постов в Telegram-канале о разговорах с Гершковичем и из-за высказываний о смерти Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.