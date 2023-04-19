В Екатеринбурге Ярослава Ширшикова заключили под стражу

Ранее сообщалось о задержании Ширшикова – он являлся пиарщиком ранее задержанного журналиста Эвана Гершковича, которого заподозрили в шпионаже в пользу США. Обыск у Ширшикова был проведен из-за его постов в Telegram-канале о разговорах с Гершковичем и из-за высказываний о смерти Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.



