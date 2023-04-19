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В Москве огласили деловую программу КИВ-2023 в Минводах

19 апреля 2023, 15:35
Фото: ТАСС
В российской столице провели пресс-конференцию, на которой обсудили деловую программу Первой Кавказской инвестиционной выставки (КИВ-2023). В этом году событие состоится в Минеральных Водах 3 и 4 мая.

Среди прочих тем на конференции обсуждалось значение будущего события в вопросе привлечения инвестиций в регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Спикерами мероприятия стали замглавы Министерства экономического развития РФ Сергей Назаров, а также гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов и Александр Стуглев — директор, глава правления Фонда Росконгресс. Об этом пишет newstracker.ru.

По словам Сергея Назарова, перед участниками КИВ открываются широкие перспективы, касающиеся заключения взаимовыгодных соглашений о партнерстве. Организаторы события ожидают подписания договоров об инвестициях в регионы округа, а также о предметном сотрудничестве с предприятиями, в планах у которых — обеспечение рывка в развитии экономики СКФО за счет воплощения в жизнь перспективных инвестиционных проектов и обеспечения роста внебюджетных финансовых вложений.

О деловой программе КИВ-2023 рассказал Александр Стуглев. В течение двух дней на площадке мероприятия в Минводах состоится более 20 сессий по теме главных направлений развития Северо-Кавказского федерального округа. В число ключевых векторов развития СКФО входят: сфера промышленности, агропромышленный комплекс, туристический сектор экономики, транспортная отрасль и логистика, ЖКХ и энергетическая сфера, а также предпринимательство и кадры.

Александр Стуглев выразил уверенность, что КИВ-2023 может стать ежегодной. Он отметил, что событие вызывает интерес у представителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. В ближайшее время будет представлена сбалансированная программа выставки, которая была подготовлена с большим вниманием к нуждам регионов округа. Помимо деловой части организаторы события также подготовили спортивную и культурную программы.

Согласно заявлению гендиректора института развития «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова, на площадке КИВ-2023 будет подписан ряд крупных партнерских соглашений.

Сообщается, что КИВ-2023 проведут при поддержке Министерства экономического развития РФ. Организатором является Фонд Росконгресс, стратегический партнер — «Кавказ.РФ».

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