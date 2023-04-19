В Москве огласили деловую программу КИВ-2023 в Минводах

По словам Сергея Назарова, перед участниками КИВ открываются широкие перспективы, касающиеся заключения взаимовыгодных соглашений о партнерстве. Организаторы события ожидают подписания договоров об инвестициях в регионы округа, а также о предметном сотрудничестве с предприятиями, в планах у которых — обеспечение рывка в развитии экономики СКФО за счет воплощения в жизнь перспективных инвестиционных проектов и обеспечения роста внебюджетных финансовых вложений.