В Нижнем Тагиле мать обвинила бывшего мужа в изнасиловании 11-летней дочери

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По словам матери 11-летней девочки, ее экс-супруг несколько лет подвергал насилию одну из их дочерей-двойняшек. Пара развелась в 2015 году, одна девочка осталась жить с мамой, а другая – с папой. Так сложилось, потому что сперва женщину лишили родительских прав, но позднее вернули ей их на одного ребенка, сообщает «КП-Екатеринбург».
Известно, что пара прожила вместе около четырех лет. До брака мужчина отсидел в тюрьме за убийство, и она делала все, чтобы он вернулся к нормальной жизни и помогала ему получить профессию сварщика.
В 2011 году у пары родились близняшки. К тому моменту сыну женщины от первого брака было 8 лет. После рождения детей муж пристрастился к выпивке и поднимал руку на жену. Она ушла от него и некоторое время прожила в Кризисном центре, а потом нашла жилье в Нижнем Тагиле.
В результате судебных разбирательств одну дочку оставили с мамой, а другую с папой. Через годы после нахождения близняшки с отцом ее матери поступил звонок из органов опеки. Так она узнала, что дочка подвергалась насилию.
Они пошли с отцом выгуливать собаку. Он завел ее в дачный дом, совершил половой акт. После этого, он привел ребенка в квартиру, чтобы продолжить. Соседи услышали крик. Стучали, но им не открыли. Тогда сосед выбил дверь и застал отца с дочерью, - рассказала женщина.
Тогда же соседи забрали девочку себе, привели ее в чувство и передали в органы опеки. Сейчас мать намерена восстановить свои родительские права на дочь.
По словам самой девочки, подобной продолжалось с тех пор, как она стала ходить в школу. Также она рассказала, что отец приказывал ей молчать, иначе он зарежет ее мать и сестру.
Еще мне стало известно, что бывший муж насиловал на протяжении года семилетнюю дочь своей новой жены. Жена поймала его на месте преступления, - добавила женщина.
В пресс-службе городского суда подтвердили, что мужчина заключен под стражу на срок 2 месяца, а девочка передана под опеку.