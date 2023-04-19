В Нижнем Тагиле мать обвинила бывшего мужа в изнасиловании 11-летней дочери

Известно, что пара прожила вместе около четырех лет. До брака мужчина отсидел в тюрьме за убийство, и она делала все, чтобы он вернулся к нормальной жизни и помогала ему получить профессию сварщика.



В 2011 году у пары родились близняшки. К тому моменту сыну женщины от первого брака было 8 лет. После рождения детей муж пристрастился к выпивке и поднимал руку на жену. Она ушла от него и некоторое время прожила в Кризисном центре, а потом нашла жилье в Нижнем Тагиле.



В результате судебных разбирательств одну дочку оставили с мамой, а другую с папой. Через годы после нахождения близняшки с отцом ее матери поступил звонок из органов опеки. Так она узнала, что дочка подвергалась насилию.