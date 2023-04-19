TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Изображение материала

В Нижнем Тагиле мать обвинила бывшего мужа в изнасиловании 11-летней дочери

19 апреля 2023, 14:01
Фото: 1MI
Женщина из Нижнего Тагила обвинила своего бывшего мужа в том, что он на протяжении четырех лет насиловал их дочь.

По словам матери 11-летней девочки, ее экс-супруг несколько лет подвергал насилию одну из их дочерей-двойняшек. Пара развелась в 2015 году, одна девочка осталась жить с мамой, а другая – с папой. Так сложилось, потому что сперва женщину лишили родительских прав, но позднее вернули ей их на одного ребенка, сообщает «КП-Екатеринбург».

Известно, что пара прожила вместе около четырех лет. До брака мужчина отсидел в тюрьме за убийство, и она делала все, чтобы он вернулся к нормальной жизни и помогала ему получить профессию сварщика.

В 2011 году у пары родились близняшки. К тому моменту сыну женщины от первого брака было 8 лет. После рождения детей муж пристрастился к выпивке и поднимал руку на жену. Она ушла от него и некоторое время прожила в Кризисном центре, а потом нашла жилье в Нижнем Тагиле.

В результате судебных разбирательств одну дочку оставили с мамой, а другую с папой. Через годы после нахождения близняшки с отцом ее матери поступил звонок из органов опеки. Так она узнала, что дочка подвергалась насилию.

Они пошли с отцом выгуливать собаку. Он завел ее в дачный дом, совершил половой акт. После этого, он привел ребенка в квартиру, чтобы продолжить. Соседи услышали крик. Стучали, но им не открыли. Тогда сосед выбил дверь и застал отца с дочерью, - рассказала женщина.

Тогда же соседи забрали девочку себе, привели ее в чувство и передали в органы опеки. Сейчас мать намерена восстановить свои родительские права на дочь.

По словам самой девочки, подобной продолжалось с тех пор, как она стала ходить в школу. Также она рассказала, что отец приказывал ей молчать, иначе он зарежет ее мать и сестру.

Еще мне стало известно, что бывший муж насиловал на протяжении года семилетнюю дочь своей новой жены. Жена поймала его на месте преступления, - добавила женщина.

В пресс-службе городского суда подтвердили, что мужчина заключен под стражу на срок 2 месяца, а девочка передана под опеку.

Рецидивист пять часов насиловал 22-летнюю связанную лосинами девушку
Узнать подробнее
Читайте также:
Связавший и изнасиловавший девушку мужчина задержан в ЕкатеринбургеВ Нижнесергинском районе двое братьев изнасиловали знакомуюШкольницу из Тюмени изнасиловали в тату-салоне
#Елена Озерова#Свердловская область#Нижний Тагил#Насилие#Отец#Тюрьма#Изнасилование#Криминал#Дети
Подпишитесь
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:24
Селезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
Вчера, 12:24
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
17 апреля 05:44
Стал известен график выходных на майские праздники в 2023 году
Вчера, 09:46
Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
17 апреля 16:54
Что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле с 1 мая: топ-5 самых важных вопросов
Вчера, 07:05