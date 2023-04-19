В России назван самый подорожавший за год санкций продукт

В марте 2023 года средняя стоимость жвачки составила 39 рублей, пишет РБК со ссылкой на Росстат. Ровно год назад она стоила 32 рубля. Рост был замечен после начала СВО, и он продолжался. Цены росли из-за нарушения импортных поставок и массовой приостановке иностранного бизнеса на территории РФ.