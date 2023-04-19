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В России назван самый подорожавший за год санкций продукт

19 апреля 2023, 09:55
Фото: 1MI

В России жвачка стала самым подорожавшим за год санкций продуктом

Стал известен перечень продуктов, которые более всего подорожали в России из-за санкций. Рейтинг дорогих продуктов возглавила жвачка.

В марте 2023 года средняя стоимость жвачки составила 39 рублей, пишет РБК со ссылкой на Росстат. Ровно год назад она стоила 32 рубля. Рост был замечен после начала СВО, и он продолжался. Цены росли из-за нарушения импортных поставок и массовой приостановке иностранного бизнеса на территории РФ.

Отмечается, что скорость подорожания жвачки за последний год стала рекордными за все предыдущее десятилетие.

Отечественные заводы сейчас стремятся наладить производство жвачки, которая ранее завозилась морским транспортом из Испании. Теперь же подобные поставки осуществляются из Египта и Бразилии, а в будущем жвачку будут привозить из Китая.

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#Елена Озерова#Жвачка#Санкции#Подорожание#Экономика
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