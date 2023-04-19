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Вернувшийся со СВО отец пришел в школу за дочкой в Каменске-Уральском

19 апреля 2023, 16:21
Фото: 1MI
Мобилизованный житель Каменска-Уральского вернулся со СВО в отпуск и прямо в военной форме пришел за дочерью в школу.

Пятиклассница, сидевшая во время перемены на скамейке в коридоре, заметила отца с букетом цветов и сразу побежала к нему, пишет Е1.

Вместе с отцом в школу пришла и мать девочки, которая первая заметила дочь и показала мужу, где она находится.

Директор образовательного учреждения, где учится ребенок, рассказала, что в школе были мобилизованы родители у пятерых школьников. У 11 детей отцы отбыли на СВО из воинской части.

Напомним, недавно свердловчане смогли пообщаться по телемосту со своими членами семьи, которые сейчас находятся на СВО.

Участники СВО из Свердловской области пообщались с семьями по телемосту
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#Елизавета Зиборова#Дети#Встреча#Отец#Мобилизованный#СВО#Отпуск#Школа#Общество#Свердловская область#Каменск-Уральский
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