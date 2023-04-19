Вернувшийся со СВО отец пришел в школу за дочкой в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Пятиклассница, сидевшая во время перемены на скамейке в коридоре, заметила отца с букетом цветов и сразу побежала к нему, пишет Е1.
Вместе с отцом в школу пришла и мать девочки, которая первая заметила дочь и показала мужу, где она находится.
Директор образовательного учреждения, где учится ребенок, рассказала, что в школе были мобилизованы родители у пятерых школьников. У 11 детей отцы отбыли на СВО из воинской части.
Напомним, недавно свердловчане смогли пообщаться по телемосту со своими членами семьи, которые сейчас находятся на СВО.