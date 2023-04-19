Водитель напал на просившего деньги инвалида в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Мужчина, сидевший за рулем иномарки, сперва плевался в инвалида и размахивал рукам, после чего вышел из автомобиля и набросился на инвалида, пишет Е1.
Другие мужчины вступились за пострадавшего. Подробности инцидента будут позднее.
Напомним, недавно в Екатеринбурге в автобусе кондуктор побила пенсионерку, которая не стала оплачивать проезд и попросила убрать от ее лица оборудование, предназначенное для оплаты.
Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту инцидента и установить обстоятельства произошедшего конфликта.