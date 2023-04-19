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Водитель напал на просившего деньги инвалида в Екатеринбурге

19 апреля 2023, 05:21
Фото: 1MI
Водитель автомобиля набросился на инвалида-колясочника, который просил деньги. Случай произошел в Екатеринбурге 18 апреля 2023 года на перекрестке Амундсена — Объездной.

Мужчина, сидевший за рулем иномарки, сперва плевался в инвалида и размахивал рукам, после чего вышел из автомобиля и набросился на инвалида, пишет Е1.

Другие мужчины вступились за пострадавшего. Подробности инцидента будут позднее.

Напомним, недавно в Екатеринбурге в автобусе кондуктор побила пенсионерку, которая не стала оплачивать проезд и попросила убрать от ее лица оборудование, предназначенное для оплаты.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту инцидента и установить обстоятельства произошедшего конфликта.

В Екатеринбурге прокуратура проверит избившего пассажира кондуктора
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Инвалид#Водитель#Автомобиль#Происшествия
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