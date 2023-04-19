За что жителям Нижнего Тагила запретят выезжать за границу

В Госдуме приняли поправки, которые коснулись правил получения повесток и ограничительных мер против тех, кто не явится в военкомат. В том числе уклонисту нельзя выезжать за пределы РФ. По каким еще причинам вас могут не пустить за границу и где это выяснить, разбиралась редакция TagilCity.ru

Ограничения для уклонистов За долги Как узнать, должник вы или свободный человек? Если проходите процедуру банкротства Когда завели уголовное дело Когда нет 18 лет Где уточнить, если второй родитель не идет на контакт? Что делать, если запрет есть, но за границу очень надо? Решить проблему на границе не получится