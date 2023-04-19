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За что жителям Нижнего Тагила запретят выезжать за границу

19 апреля 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Госдуме приняли поправки, которые коснулись правил получения повесток и ограничительных мер против тех, кто не явится в военкомат. В том числе уклонисту нельзя выезжать за пределы РФ. По каким еще причинам вас могут не пустить за границу и где это выяснить, разбиралась редакция TagilCity.ru

Ограничения для уклонистов

Стать реальным уклонистом от повестки в военкомат — это не просто не явиться в течение 20 дней после повестки. Тем, у кого нет аккаунта на Госуслугах, обязательно придет письменное уведомление по почте или на дом от представителя военкомата. При уважительной причине неявки необходимо ее документальное подтвердить (например, показать билеты в другой город, где проходил отпуск). За игнорирование повестки в течение 20 дней военкомат вводит ограничение на выезд — и это подтверждает документ с подписью военкома, который направляют призывнику лично.

За долги

Самая частая причина закрытия границ для гражданина — наличие штрафов или долгов. По закону Российской Федерации судебный пристав вправе ограничить выезд за пределы страны должникам, как лицам физическим, так и юридическим. Стоит отметить, что пристав может это сделать по собственной инициативе либо по заявлению взыскателя.

У пограничного контроля всегда актуальная информация по должникам. Если вы в этом списке, то вас никто никуда не выпустит. Конечно, если долги есть, но приставы или суд ими еще не заинтересовались, у вас есть шанс попасть по ту сторону.

Как узнать, должник вы или свободный человек?

Если вас ограничат в выезде за границу, то, как правило, должны прислать уведомление. Но учитывая то, что отправляют его почтой, лучше выяснить все самостоятельно. Самый простой способ — проверить сайт Федеральной службы судебных приставов. Но стоить отметить, что наличие исполнительного производства еще не означает запрет на выезд.

Обязательно проверьте свой профиль в личном кабинете на портале «Госуслуги» — там вы найдете всю информацию по задолженностями и штрафам, если таковые присутствуют.

Третий вариант — это личный кабинет на сайте налоговой службы. Там могут быть сведения не только о долге, но и о запрете выезда за границу.

В категорию долгов попадают:

  • Задолженности перед другими физлицами (алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью и т. д.), если сумма по исполнительному документу больше 10 тыс. руб.
  • Иные требования, если сумма по исполнительному документу (документам) больше 30 тыс. руб. В эту категорию попадают невыполнение обязательств по кредитным договорам банков и МФО, штрафы ГИБДД и налоговой, неоплата коммунальных счетов и прочее.
  • Неимущественные требования.

Если проходите процедуру банкротства

Тут все очень индивидуально. Суд вправе ввести ограничения на выезд за границу. Но, как показывает практика, эта мера применяется крайне редко. Если у судьи есть серьезные основания считать, что проходящий процедуру банкротства постарается скрыть имущество или деньги либо вообще не вернуться в Россию, в таком случае он может наложить запрет на выезд за границу.

Если же суд ограничил права лица, проходящего процедуру банкротства, на передвижение, то действие этого ограничения будет продолжаться вплоть до окончания процедуры.

Когда завели уголовное дело

Если вы проходите по какому либо делу подозреваемым и обвиняемым, то Министерство внутренних дел имеет законное право запретить вам выезд за границу в рамках расследования уголовного дела. Пока суд не огласит приговор и приговор не вступит в силу, ограничение будет действовать. Также, если суд избрал меру пресечения в виде условного срока, обвиняемый не имеет право покидать территорию России до конца срока наказания. Узнать, ваш это случай или нет, можно также на сайте судебных приставов или по итогу суда.

Когда нет 18 лет

Отправка несовершеннолетнего ребенка за границу Рф может быть невозможна, если один из родителей, попечителей или опекунов не дал согласия.

Законный представитель может сам установить срок ограничения и указать в заявлении страну, в которую въезд ребенку будет ограничен.

Где уточнить, если второй родитель не идет на контакт?

Уточнить сведения о ограничении на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ из РФ, если один из законных представителей не дал согласия, можно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД на уровне региона по месту жительства ребенка. Также на адрес другого родителя направляется уведомление по почте.

Что делать, если запрет есть, но за границу очень надо?

Если все-таки процедура банкротства повлекла ограничения на выезд из страны, а вам крайне необходимо уехать за границу, то для этого должны быть основания. Например, болезнь близкого родственника или лечение, которое невозможно на территории России. Главное — к ходатайству должны быть прикреплены документы, подтверждающие причину срочного выезда.

Решить проблему на границе не получится

Пограничник не сможет принять деньги за оплату долга или штрафа. Если вы планируете поездку за рубеж, то наиболее правильным вариантом будет предварительно проверить, есть ли какие-то ограничения на ваше имя и заранее все оплатить.

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#Артем Карнаухов#Нижний Тагил#Долги#Уголовное дело#Запрет#Ограничение на выезд#Общество
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