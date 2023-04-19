Женщина заживо сгорела во время пожара в доме под Тавдой

Глава Тавдинского городского округа Валентин Миронов напомнил местным жителям, что после снеготаяния уровень пожароопасной обстановки резко увеличивается, а также посоветовал осторожнее обращаться с огнем во время сжигания мусора на своих территориях и за их пределами.