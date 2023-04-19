Женщина заживо сгорела во время пожара в доме под Тавдой

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Оба возгорания произошли в частных жилых домах.
Глава Тавдинского городского округа Валентин Миронов напомнил местным жителям, что после снеготаяния уровень пожароопасной обстановки резко увеличивается, а также посоветовал осторожнее обращаться с огнем во время сжигания мусора на своих территориях и за их пределами.
Напомним, 19 апреля 2023 года в селе Щелкун, находящемся под Сысертью, загорелись два частных дома и два садовых, а также надворные постройки. Площадь пожара составила 680 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.