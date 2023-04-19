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Женщина заживо сгорела во время пожара в доме под Тавдой

19 апреля 2023, 17:14
Фото: Глава Тавдинского ГО Валентин Миронов
Женщина погибла в результате пожара, случившегося в районе Пристани в Тавдинском ГО. Всего в округе за минувшие сутки произошло два пожара.

Оба возгорания произошли в частных жилых домах.

Глава Тавдинского городского округа Валентин Миронов напомнил местным жителям, что после снеготаяния уровень пожароопасной обстановки резко увеличивается, а также посоветовал осторожнее обращаться с огнем во время сжигания мусора на своих территориях и за их пределами.

Напомним, 19 апреля 2023 года в селе Щелкун, находящемся под Сысертью, загорелись два частных дома и два садовых, а также надворные постройки. Площадь пожара составила 680 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Четыре дома горели в селе под Сысертью
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#Пожар#Происшествия#Смерть#Женщина#Возгорание#Частный дом#Тавда#Свердловская область#Елизавета Зиборова
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