Житель Екатеринбурга отдал лжеследователю более миллиона для защиты от мошенников

Мужчина послушал «силовика» и отправился в банк, где оформил кредит. Далее он скачал приложение для платежей на телефон и привязал к нему «безопасную карту». После этого потерпевший приложил телефон к банкомату и ввел пин-код карты, которую дал ему злоумышленник. Затем он перечислил на нее 980 тысяч рублей.