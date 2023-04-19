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Житель Екатеринбурга отдал лжеследователю более миллиона для защиты от мошенников

19 апреля 2023, 10:58
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга попался на уловки мошенников и лишился одного миллиона рублей. Лжеследователь СК убедил горожанина, что на него пытаются обманным путем оформить кредит.

По словам мужчины, ему позвонил следователь и рассказал, что от его имени зафиксированы 12 попыток подачи заявок на получение кредита. Незнакомец объяснил, что теперь нужно срочно оформить «зеркальный» займ, чтобы кредитный потенциал был исчерпан. Тогда мошенники не смогут использовать единый счет потерпевшего и получить деньги.

Мужчина послушал «силовика» и отправился в банк, где оформил кредит. Далее он скачал приложение для платежей на телефон и привязал к нему «безопасную карту». После этого потерпевший приложил телефон к банкомату и ввел пин-код карты, которую дал ему злоумышленник. Затем он перечислил на нее 980 тысяч рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, то сразу обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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