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Знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом будет приведен к историческому виду

19 апреля 2023, 04:18
Фото: 1MI
Власти Нижнего Тагила планируют начать реконструкцию знака «Европа — Азия», который находится около поселка «Уралец». Реконструкция оценена в 7 миллионов рублей.

Сейчас в администрации города идет подготовка документации для аукциона. Денежные средства на реконструкцию будут выделены из областного бюджета, сообщил замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Также Бурдилов рассказал, что когда подавалась заявка проекта, были вопросы о внешнем виде знака. Было решено обновить его с помощью современных строительных материалов, но при этом знак будет похож на свой первоначальный вариант.

По словам Бурдилова, этот знак посвящен первому космическому полету вокруг Земли в 1961 году. В первоначальном виде на знаке были изображены орбита вокруг планеты и спутник.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется проведение реконструкционных работ площади Старого Демидовского завода.

Онлайн-опрос по реконструкции Старого Демидовского завода подготовили в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Реконструкция#Знак#Европа-Азия#Администрация Нижнего Тагила#Алексей Бурдилов#Аукцион#Общество
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