Знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом будет приведен к историческому виду

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Сейчас в администрации города идет подготовка документации для аукциона. Денежные средства на реконструкцию будут выделены из областного бюджета, сообщил замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов в эфире телеканала «Тагил-ТВ».
Также Бурдилов рассказал, что когда подавалась заявка проекта, были вопросы о внешнем виде знака. Было решено обновить его с помощью современных строительных материалов, но при этом знак будет похож на свой первоначальный вариант.
По словам Бурдилова, этот знак посвящен первому космическому полету вокруг Земли в 1961 году. В первоначальном виде на знаке были изображены орбита вокруг планеты и спутник.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется проведение реконструкционных работ площади Старого Демидовского завода.