1,3 млн рублей выделили на проекты молодежи Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Проект молодых граждан «Твоя инициатива» областного проекта «Банк молодежных инициатив» проводится уже шесть лет подряд. В 2022 году бюджет конкурса составил 600 тысяч рублей — половина местных и половина областных средств. На подготовку концепции участникам дали четыре месяца. Всего в прошлом год было презентован 31 проект на общую сумму 3,2 млн рублей. Было выбрано 17 победителей.
В 2023 году финансирование проекта за счет городского и областного бюджета увеличили более чем в два раза. В этом сезоне на социально-значимые проекты молодежь поделит 1,3 млн рублей. С тагильчанами заключат соглашение о предоставлении субсидии.
В конкурсе могут участвовать молодые люди от 14 до 35 лет, а также молодежные организации. Прием заявок в Нижнем Тагиле уже открыт и продлится до 15 мая. Основные условия — проект должен быть реалистичным и с измеримыми критериями эффективности.
Активность пока не очень высокая, только пять заявок, принимаются до 15 мая. Надеемся на гражданскую активность молодежи, — отметила начальник УФКСиМП Ирина Еремеева.
Авторы проектов на заседании городской думы Нижнего Тагила рассказали депутатам о реализованных инициативах. Одна из них — это семейный конкурс с забегом среди малышей «Суперсемейка». Также часть средств была выделена на зимний инклюзивный бал «Демидовский вальс», в котором поучаствовали около 40 человек с ограниченными возможностями здоровья. Народные избранники отметили значимость этого события и выразили надежду, что бал станет традиционным.
Еще две инициативы также презентовали депутатам Нижнего Тагила — конкурс по программированию и компьютерной графике, а также информационно-просветительский проект «Я из семьи учителей».
Депутаты городской думы Нижнего Тагила поблагодарили молодежь за интересные проекты. А молодежь, в свою очередь, поблагодарила администрацию города за возможность реализовать задуманное.