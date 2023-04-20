1,3 млн рублей выделили на проекты молодежи Нижнего Тагила

Авторы проектов на заседании городской думы Нижнего Тагила рассказали депутатам о реализованных инициативах. Одна из них — это семейный конкурс с забегом среди малышей «Суперсемейка». Также часть средств была выделена на зимний инклюзивный бал «Демидовский вальс», в котором поучаствовали около 40 человек с ограниченными возможностями здоровья. Народные избранники отметили значимость этого события и выразили надежду, что бал станет традиционным.