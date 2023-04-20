Американке вынесен приговор за поджог двух машин и дома в Екатеринбурге

Однако брату через суд удалось добиться пожизненного проживания в квартире. Это не устроило сестру. Брату стали поступать угрозы и оскорбления. Когда у Елены не получилось выселить брата путем судебных разбирательств, она решила отомстить. Для этого она надевала накладные усы и парики, а затем совершала поджоги. Всего сгорели два автомобиля, дом и баня. Свою вину в преступлениях женщина признала.