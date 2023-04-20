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Американке вынесен приговор за поджог двух машин и дома в Екатеринбурге

20 апреля 2023, 07:51
Фото: 1MI
Приговор 48-летней гражданке США Елене Тейлор вынесен в Екатеринбурге. Женщина признана виновной в нескольких поджогах из мести брату и риелтору.

Женщине назначено наказание в виде одного года и семи месяцев принудительных работ в исправительном центре с удержанием части зарплаты в доход государства, рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Также Елене было зачтено время пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Через несколько месяцев она будет на свободе.

Отношения между Еленой и ее братом Сергеем испортились после смерти матери в 2019 году. Тогда женщина выгнала брата с семьей из двухкомнатной квартиры, доставшейся от родителей. Она решила сдавать жилье. Причиной стало то, что в 90-е годы мама приватизировала квартиру на себя, а в завещании указала только Елену.

Однако брату через суд удалось добиться пожизненного проживания в квартире. Это не устроило сестру. Брату стали поступать угрозы и оскорбления. Когда у Елены не получилось выселить брата путем судебных разбирательств, она решила отомстить. Для этого она надевала накладные усы и парики, а затем совершала поджоги. Всего сгорели два автомобиля, дом и баня. Свою вину в преступлениях женщина признала.

Гражданку США задержали за поджог иномарки в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Приговор#Суд#Поджог#Криминал
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