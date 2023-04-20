Американке вынесен приговор за поджог двух машин и дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Женщине назначено наказание в виде одного года и семи месяцев принудительных работ в исправительном центре с удержанием части зарплаты в доход государства, рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
Также Елене было зачтено время пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Через несколько месяцев она будет на свободе.
Отношения между Еленой и ее братом Сергеем испортились после смерти матери в 2019 году. Тогда женщина выгнала брата с семьей из двухкомнатной квартиры, доставшейся от родителей. Она решила сдавать жилье. Причиной стало то, что в 90-е годы мама приватизировала квартиру на себя, а в завещании указала только Елену.
Однако брату через суд удалось добиться пожизненного проживания в квартире. Это не устроило сестру. Брату стали поступать угрозы и оскорбления. Когда у Елены не получилось выселить брата путем судебных разбирательств, она решила отомстить. Для этого она надевала накладные усы и парики, а затем совершала поджоги. Всего сгорели два автомобиля, дом и баня. Свою вину в преступлениях женщина признала.