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Авария на Тагилстрое в Нижнем Тагиле попала на видео

20 апреля 2023, 14:34
Фото: 1MI
В сети появилось видео, на котором запечатлена дорожная авария, случившаяся возле ДК НТМК с участием отечественного автомобиля Lada Granta​.

На видеозаписи видно, как мужчина, управлявший Lada, решил обогнать ехавшую впереди него машину, сообщает ИА «Все новости».

Видео: Группа "[ТТ] Нижний Тагил" во Вконтакте

Когда он стал снова вставать в свой ряд, автомобиль занесло на ближайший поребрик. Вследствие наезда Lada, перевернувшись, влетела в ограждение.

Напомним, дорожное происшествие случилось вечером 18 апреля 2023 года. Мужчина ехал вместе со своей женой и шестилетней дочерью. В результате аварии девочка травмировалась, однако родители отказались от ее госпитализации в медицинское учреждение.

Lada снесла забор около ДК НТМК в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Видео#Нижний Тагил#Свердловская область#Происшествия#Дети#Авария#Пострадавшая#Автомобиль#Тагилстрой
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