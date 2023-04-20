Авария на Тагилстрое в Нижнем Тагиле попала на видео

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
На видеозаписи видно, как мужчина, управлявший Lada, решил обогнать ехавшую впереди него машину, сообщает ИА «Все новости».
Когда он стал снова вставать в свой ряд, автомобиль занесло на ближайший поребрик. Вследствие наезда Lada, перевернувшись, влетела в ограждение.
Напомним, дорожное происшествие случилось вечером 18 апреля 2023 года. Мужчина ехал вместе со своей женой и шестилетней дочерью. В результате аварии девочка травмировалась, однако родители отказались от ее госпитализации в медицинское учреждение.